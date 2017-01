Bepaalde bij voorgaande edities de hoogte van de vuurstapel de winnaar, nu is het de snelheid: wie is het eerst bij de maximaal ingestelde hoogte van 35 meter. Dankzij verbeterde apparatuur (lees: meer hoogwerkers) staan de pallets sneller op hun plek dan ooit. Gevolg: de discussie laait al op voordat het vuur dat kan. Wie was het eerst klaar?



Scheveningen is door de politie vannacht uitgeroepen tot winnaar. Bijzonder, omdat Scheveningers van nature niet bekend staan als de allersnelsten. Afgelopen nacht was dan ook groot feest op Scheveningen. Aartsrivaal Duindorp vecht de overwinning meteen aan. ,,Ik heb net met ons aanspreekpunt Van Aartsen gesproken'', briest Duindorper Rinus Taal, hoofdgeitenbreier van het vreugdevuur. Nooit geweten dat Van Aartsen zoiets in zich had. Aan het eind van zijn ambtstermijn blijkt hij over onvermoede talenten te beschikken. Misschien vindt hij het stiekem ook wel gaaf, fikkie stoken. ,,Hij zegt dat het een stomme actie van de politie is'', briest Rinus nog even verder.



Wat blijkt: de politie heeft iets getwittert. Zoals wij allen weten heeft Van Aartsen niks met 'dat getwitter'. Nu is het te hopen dat er niet ineens alsnóg een opstootje ontstaat tegen elkaar of erger, de hermandad. We waren nu juist zo blij dat we daar vanaf waren. Een beetje concurrentie is prima, gemene trucjes horen erbij, maar geweld is niet gewenst. Dan is het meteen afgelopen met de vuren, heeft het Aanspreekpunt al eerder aangekondigd.



Het Aanspreekpunt is namelijk ook het Afspraakpunt en heeft met de organisatoren overleg gehad; voor die gelegenheid was hij even het Inspraakpunt. Veel verschillende petten, da's waar, maar daar maakt Van Aartsen geen punt van. Volgens Rinus is het ook helemaal niet aan de politie om de winnaar uit te roepen maar aan 'de gemeente'. Dat zijn wij dus. U en ik. Ik stel dan ook voor dat wij gezamenlijk de winnaar bepalen. Wat mij betreft is dat Raymond van Barneveld.