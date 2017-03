Aantal lege kerken in Den Haag blijft groeien

Leden van de gereformeerde gemeente bezoeken nu nog zondagsdiensten in de kerk aan de Oude Boomgaardstraat (centrum) of de Eben Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes op Scheveningen. Maar de gemeenten in Den Haag en Scheveningen gaan fuseren. Om de paar weken zijn er gezamenlijke diensten in een van de gebouwen.



Geschikt

Het plan was aanvankelijk om beide kerken af te stoten en een nieuwe start te maken op een derde locatie. Een commissie heeft maandenlang onderzoek gedaan naar een geschikte plek, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarvoor zijn ook lege kerken bekeken, maar die bleken niet geschikt.



Het is nu aan de leden van de gereformeerde gemeente om een keuze te maken tussen de kerk aan de Oude Boomgaardstraat of de Eben Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes.



,,Ik vrees dat er voor de kerk aan de Oude Boomgaardstraat in Den Haag wordt gekozen, omdat er daar meer parkeerplaatsen zijn'', meent koster Camphens van de Eben Haëzerkerk in Scheveningen.



De zoektocht naar een gebouw geeft aan hoe lastig het is om leegstaande kerken een bestemming te geven. Ze worden langzamerhand een blok aan het been van de protestantse gemeente PGG. De begroting voor 2017 heeft mogelijk een tekort van 688.000 euro. Een van de oorzaken is de trage verkoop van gesloten kerken.



Het bisdom heeft geen cijfers en verwijst naar de afzonderlijke parochies.

Intussen groeit ook het sentiment: in de facebookgroep 'Den Haag zoals het was' zijn sinds deze week de klokken van de Sacramentskerk te horen.

De leegstand van kerken kan natuurlijk niet los worden gezien van de ontkerkelijking, die zeker in de grote steden van Nederland niet te stoppen lijkt.