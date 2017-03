Aantal ophelderingen van misdrijven daalt

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en de politie hebben gepubliceerd. De daling past in een landelijke trend. De politie in de hofstad doet het overigens niet zo slecht. Ze scoort ruim boven het landelijk gemiddelde van 23 procent, wat het laagste cijfer ooit is.



LeidschendamVoorburg, Wassenaar en Rijswijk scoren rond de 25 procent, ook lager dan zes jaar geleden. De politie stelt dat de daling waarschijnlijk niet zo ernstig is als cijfers doen vermoeden. Er is sprake van een 'na-ijleffect': een jaar na het plegen van een misdrijf worden geregeld nog verdachten gearresteerd.