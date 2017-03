Acrobatische stunts bij oefening festival Cirque Mania

Onder regie van Francesco Sgrò - artistiek directeur van Flic Scuola del Circo Torino - vieren ze de onzekerheden van het leven.



Cirque Mania dat tot en met zondag duurt en zes activiteiten telt, vertegenwoordigt een nieuwe generatie circusartiesten die deze oude cultuurvorm combineert met dans, theater, multimedia en muziek. Ook het Zuiderstrandtheater, de Nieuwe regentes en de stichting Scala Variété aan Zee springen met eigen activiteiten in op het programma.



De bedoeling is het festival de komende jaren verder uit te bouwen tot jaarlijks terugkerende Haagse Circusdagen. Op vrijdagavond is Vanishing nog een keer te zien in theater Korzo aan de Haagse Prinsestraat.