Acterende bouwvakster

Bep Westerduin (6 maart 1932-13 december 2016) wilde actrice worden, maar daar had haar vader, een aannemer uit Scheveningen, niet van willen weten. Ook een studie in Delft, zoals haar drie oudere broers deden, was niet bedoeld voor jonge dames. Bep ging naar de pedagogische academie en kwam als juf voor een klas met 52 kinderen in het Haagse Morgenstond te staan. Precies één schooljaar lang.



Swiebertje

Toen had ze genoeg geld gespaard om naar Amsterdam te vertrekken, op kamers te gaan wonen en acteerlessen te nemen. In de woelige hoofdstad had Bep een geweldige tijd. Haar talent werd opgemerkt. Ze kreeg rollen in series als Swiebertje, De Kleine Waarheid en Het Wassende Water. Bep presenteerde culturele en toeristische televisieprogramma's, was vaak in een hoorspel op de radio te horen en stond op de planken in Carré.



Aan een kortstondig huwelijk met een collega-acteur hield ze een passie voor antiek over. Samen met een nichtje struinde ze antiekmarkten in Engeland en Frankrijk af om de ladekasten, stoeltjes en andere meubels, die maar net in haar autootje pasten, in Nederland weer te verkopen.



Schuur

Toen ze tijdens een vakantie in het zuiden van Frankrijk een te koop staande oude 'cave' zag, besloot ze de schuur, die midden tussen de wijngaarden stond, te kopen. Het waren vier muren en een dak, maar Bep wist er een heerlijk huis van te maken. Veertien jaar lang reed ze heen en weer om haar cave stukje bij beetje op te knappen. Ze tegelde, schilderde en kon eigenlijk alles. Ze was handig met materiaal en gereedschappen. Iedereen die haar kwam helpen moest er rekening mee houden dat Bep het eigenlijk liever zelf deed.



Toen het huis af was, verhuisde ze naar Frankrijk. Madame Bep danste op dorpsfeesten en had veel contact met de mensen uit de buurt. Vooral met kunstenaars. Ze ging naar exposities, galeries en restaurantjes waar ze heel veel verstand van lekker eten en van goede wijnen kreeg. In dat laatste deed ze zelfs een studie, waarna ze als wijnrecensent voor diverse tijdschriften ging werken.



Jachtvlieger

De band met haar Scheveningse familie bleef altijd bestaan. Ze was op een zondagmorgen in het Kurhaus toen ze een Nederlandse jachtvlieger, die in Californië aan de Berkeley universiteit filosofie doceerde, ontmoette. Hij bleek ook een huis in Frankrijk te bezitten, niet ver van Beps cave. Ze trouwden, maar behielden beiden hun eigen huis. Soms woonden ze bij hem en soms bij haar.



Die vrijheid paste goed bij Bep. Toen in 2006 haar oudste broer ziek werd, en Bep inmiddels weduwe was, kwam ze terug om dichter bij haar familie te zijn. Bep verzorgde haar broer en voelde zich snel weer thuis in Den Haag waar ze actief werd in de Houtrustkerk. Ze ging veel naar de sportschool en was in goede conditie toen ze getroffen werd door een hersenbloeding. Kordaat maakte ze voor zichzelf een revalidatieplan dat haar in tien stappen weer thuis zou brengen. Ze kwam ongeveer tot halverwege.



Bep Westerduin overleed, na een enerverend en veelzijdig leven, op 84-jarige leeftijd.