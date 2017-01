Actie met frituurvet om Noud aan hond te helpen

Noud heeft cerebrale parese (CP). Voor zijn geboorte liep hij een hersenbeschadiging op, waardoor hij niet kan lopen en spastisch is. Zijn ouders, zijn tweelingbroertje Wout en zusjes Emma en Elfi helpen hem met alle liefde die ze hebben. Maar Noud wil het zelf doen en niet meer afhankelijk zijn van zijn familie. Zonder hulp kan hij echter niet; een hulphond zou uitkomst bieden. De opleiding van een pup tot hulphond kost maar liefst 20.000 euro. Om dat geld bij elkaar te sprokkelen, staan er nu gele containers voor de deur op Sint Eustatius 4 in Oosterheem, waar mensen hun frituurvet kunnen doneren. Herseninfarcten Moeder Froukje van den Berg zucht. Het valt niet mee om er honderd procent te zijn voor Noud, aangezien ze onlangs zelf drie herseninfarcten heeft gehad, waardoor ze lichamelijke klachten heeft. ,,Noud is gefrustreerd, omdat het hem niet lukt zelfstandig te zijn. Daarnaast wil ik dat zijn tweelingbroer en zijn twee zusjes - ook een tweeling - worden ontlast. Nu ikzelf niet fit ben, is de behoefte aan hulp alleen maar groter geworden." ,,Een hond kan een vriend voor hem zijn en tegelijkertijd praktische dingen doen. Denk aan de gordijnen openen en sluiten, lichtknoppen bedienen. Maar ook deuren openen, hem helpen met aan- en uitkleden en voorwerpen aangeven. Opgeleide honden kunnen epileptische aanvallen van tevoren signaleren, iets waar Noud ook last van heeft. Het dier zorgt voor afleiding en is een speelkameraadje." De ouders van Noud hebben al contact gezocht met een hondenschool. Zij leiden de hond thuis binnen twee jaar op. ,,De kosten voor de opleiding van een pup zijn hoog. Daarom zijn we een donatiepagina via DreamorDonate gestart. Iedereen kan een gift doen. Ons doel is om binnen een jaar het bedrag bij elkaar te hebben. Ook hebben we twee kliko's in onze voortuin gezet om gebruikt frituurvet en olie in te zamelen."

Voor elke volle kliko van honderd liter ontvangt het gezin 25 euro en van het vet wordt biobrandstof gemaakt. Alle soorten olie zoals frituur, arachide en zonnebloem zijn welkom in de originele verpakking, in blik of in een glazen pot.



,,Steeds meer mensen weten van onze actie en komen hun vet inleveren. Zelfs in Den Hoorn staat een kliko", vertelt Froukje trots. ,,Volwassenen en vriendjes delen onze actie. Een divisie van de politie in Rotterdam is met de pet rondgegaan. Twee anonieme donateurs hebben geld gestort op ons rekeningnummer. En onlangs heeft Arie's Bakery 104 liter gedoneerd. We roepen verenigingen op om hetzelfde te doen. Ik kan zelfs een kliko regelen om op het terrein van de club neer te laten zetten."



Slim

Noud wordt behandeld in vier ziekenhuizen, waaronder het Sophia Kinderziekenhuis. Behandelingen als hydro-, ergo- en fysiotherapie zijn noodzakelijk evenals botoxinjecties om zijn spieren te laten ontspannen. Ondanks zijn pijn is Noud een vrolijke, slimme jongen die van zingen en racerunning houdt. Froukje: ,,Een hond kan Noud weer kind laten zijn. Maar liefst 720 volle kliko's hebben we nodig. Met elkaar moet dat toch lukken? Je kunt zo onze voortuin inlopen en het vet in de bakken doen. Afgelopen maanden hebben 57 mensen donaties gedaan. De teller staat nu op 2.000 euro."



Mensen die niet frituren maar toch iets willen doen, kunnen een donatie doen. Op de Facebookpagina 'Help Noud aan een hulphond' staat alle informatie.