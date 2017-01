Adelbert College zet alle zeilen bij na zwakke score

Ouders

Na het uitkomen van het rapport organiseerde de school direct een ouderavond. ,,We wilden hier meteen helemaal open over zijn'', zegt Ouwerkerk. ,,De reacties waren hartverwarmend'', vervolgt Hulscher. ,,Mensen zeiden dat ze het niet snapten, de sfeer was toch zo goed en hun kind had het zo naar zijn zin. Maar er waren ook ouders die wel wat kritiekpunten herkenden, bijvoorbeeld dat de lessen niet altijd op tijd begonnen. Gelukkig sloeg de balans de goede kant op.''



Het afgelopen halfjaar werkten alle medewerkers zich een slag in de rondte om alles op orde te krijgen. ,,We hebben zaken op één lijn gebracht, de neuzen staan nu dezelfde kant op'', vertelt Ouwerkerk. ,,Ook is er gewerkt aan een betere gedifferentieerde aanpak. Er is nu bijvoorbeeld extra aandacht voor leerlingen die meer kunnen. Bovendien zijn de lessen overzichtelijker en worden leerdoelen explicieter geformuleerd.''



Niet alleen om de inspectie te plezieren, benadrukt Hulscher. ,,Het was geen wake-upcall, want we waren al wakker. De school was al bezig om zaken te verbeteren, maar dit negatieve rapport was wel een stimulans om de punten op de i te zetten.''



Voorbeeldschool

Het harde werken werd beloond. Na een tussentijds onderzoek concludeert de inspectie dat het Adelbert zijn zaakjes weer op orde heeft en per direct af is van het oordeel zwak. ,,Sterker nog, als wij doorgaan op de ingeslagen weg dienen we voor de inspectie als voorbeeld voor andere middelbare scholen'', zegt Ouwerkerk trots.



Het nieuws is een geschenk uit de hemel, zo kort voor de open dag van aankomende zaterdag. Al denkt Ouwerkerk dat ouders zich niet zo laten leiden door een inspectierapport. ,,Het beeld dat er in de omgeving heerst van het Adelbert is veel breder dan dat. De school staat bekend om zijn goede sfeer en zijn nadruk op talentontwikkeling. Leerlingen komen hier soms verlegen binnen, maar staan na een halfjaar al op een podium toneel te spelen of te debatteren.''



De school bouwt dat aspect komend jaar nog verder uit. Eerstejaars kunnen straks kiezen voor vier modules die draaien om jezelf presenteren of bètavakken. ,,Daarin kunnen ze al vroeg ontdekken waar hun talenten liggen.''