Adieu Telhuisje

En ik telde mee: met de mannen die ons verkeersgedrag in kaart brengen. Als kind verbaasde ik me over de rare houten hokjes, die opeens opdoken in het straatbeeld en een dag later alweer verdwenen waren. In de winter stond er een gasfles naast, voor de verwarming binnen. Sinds kort weet ik dat het ambtenaren zijn die via de Haeghe Groep - een bedrijf waar ik als Hagenees apetrots op ben - het verkeer tellen.



Deze telmannetjes bestaan al bijna een eeuw. Het hoofd van hun afdeling stuurde mij een foto van voor de oorlog. Een paar mannen zitten op doodgewone houten eetkamerstoelen langs de weg. Ondanks de zomerzon geheel strak in pak, met hoge hoed op het hoofd en houten klembord in de hand. Zij tellen met serieuze blik het schamele verkeer. Een boertje staat er schaapachtig lachend bij.



De verkeerstellers die wij kennen zijn ietwat norse types, die onverstoorbaar voor zich uit kijken. Oer-Hagenezen. Ze tikken het verkeer weg met hun duim, op daarvoor bestemde tellers. OV, auto, (brom)fiets en voetganger: niemand ontsnapte aan het alziend oog van de telmannetjes. Het beeld van die twee Haagse aardappeltjes boven een houten schotje zal mij altijd bijblijven. Altijd twee man, om de foutmarges te verkleinen. Het telhuisje is een typisch Haags verschijnsel. Nergens in de wereld is ooit verkeer op deze manier geteld. Een typisch Haags verschijnsel dus.



Cultureel erfgoed, zeker nu de telhuisjes eind dit jaar definitief verdwijnen. De mannen zijn vervangen door een computertje ter grote van een bamischijf. Die wordt in het asfalt verwerkt en telt alles en iedereen op gewicht. Met een draadloze verbinding wordt de bamischijf uitgelezen. Zonnecollectoren zorgen voor de benodigde stroom. De houten huisjes verdwijnen naar de gemeentelijke afvalhoop, op één na: die zal opduiken in de komende oudejaarsconference van uw columnist. Wij nemen in stijl afscheid van deze Haagse icoon. Uitgeteld wellicht - maar nimmer vergeten.