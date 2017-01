ADO's groeibriljantje

Dat Victoria Pelova dit seizoen wekelijks haar kwaliteiten in de eredivisie etaleert, mag een klein wonder heten. ,,Ik ben niet zo van de veranderingen en ik vond bij de jongens voetballen heel leuk. Daarom twijfelde ik om naar ADO Den Haag te gaan.''



Voor de profclub is het maar goed dat ze de overstap heeft gemaakt, want haar trainer Arend Regeer noemt Pelova -haar achternaam dankt ze aan haar uit Bulgarije afkomstige moeder - het grootste aanvallende talent op de Nederlandse velden. En de 17-jarige Delftse toont dat elke week met haar passing, dribbels en goals. Op één voetbalaspect is ze zelfs van de buitencategorie: niemand in de eredivisie draait zo kort en gemakkelijk bij tegenstanders weg als Pelova. ,,Dat heb ik bij de jongens geleerd. Veel meiden ontlopen het duel, maar ik vind het wel leuk om er eentje aan te gaan. Bij de jongens moest ik wel sneller handelen en eerder afspelen. Nu kan ik meer dribbelen, dat ligt me wel. Een pass, een dribbel, alles wat ik doe, gebeurt op intuïtie. Moet ik erover nadenken, dan gaat het mis. De trainer is wel een beetje bezig om dat te veranderen, maar ik zal altijd alles op gevoel doen.''



Toch kan het geen kwaad om haar scherp te houden. ,,De trainer heeft gelijk als hij zegt dat ik sneller moet omschakelen. De jongens deden voor mij altijd het verdedigende werk, dat kan nu niet meer. Nog steeds heb ik het gevoel dat ik me moet bewijzen. Vaak kom ik in wedstrijden moeizaam op gang, lijkt het wel of ik even wakker moet worden. Als ik niet goed train, ben ik bang dat ik niet mag spelen. Daardoor ben ik op donderdag en vrijdag al heel nerveus. Dan kan ik op school niet stilzitten of me goed concentreren. Bij mijn debuut tegen Telstar was het nog veel erger. Toen was ik de hele week nerveus.''



Pelova heeft weinig reden om zenuwachtig te zijn, want ze beschikt over meer dan voldoende kwaliteiten. Zo werd ze al uitgenodigd voor vertegenwoordigende elftallen van de bond, waar ze overigens voor bedankte om overbelasting te voorkomen.



Handtekening

Vanaf haar zesde tot haar zestiende speelde ze bij Concordia in Delft. ,,Ik heb tien jaar gevoetbald met jongens. Dat zijn echt mijn vrienden. ADO wilde me vorig jaar al hebben, maar in overleg met de club heb ik besloten bij Concordia te blijven. Weggaan was wel moeilijk, maar gelukkig komen ze vaak kijken. Hebben ze een spandoek bij zich of gaan ze na afloop een handtekening van me vragen. Ik ga ook vaak bij hen kijken.''