ADO-spelers geven training bij KMD

De Haagse club is wel vaker te gast bij de buren in Wateringen. ,,Kinderen konden zich opgeven en bijna iedereen doet mee'', zegt Remco Soer van het jeugdbestuur van KMD. ,,Dit is leuk om aan te bieden aan de spelers. Vorige week hadden we groot feest, nu weer een clinic. Dat maakt natuurlijk wel een vereniging. Trainingen die ADO doet met de eigen jeugd doen ze nu ook bij ons.''



Daarnaast komt ook Wiljan Vloet, de trainer van FC Den Bosch, vanmiddag bij KMD. Vloet, oud-trainer van Sparta en ADO Den Haag, gaat met ouders, vrijwilligers en trainers van de club in gesprek over hoe het gaat op het voetbalveld, maar ook in de samenleving. Vloet is CDA-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar.



Ook Karin Zwinkels, de Westlandse kandidaat voor het CDA, is vanmiddag present. Aansluitend geeft Vloet een voetbalclinic aan de C1 en C2 van KMD.