Advies aan Aptroot: Aanpakken, doorpakken, veel praten

Kerntaken

,,Het is prima dat Aptroot zegt dat hij zich op de kerntaken van de functie wil concentreren", vindt Paulides. ,,Dat is waar zijn voorganger, Jan Hoekema, juist helemaal niet mee bezig was."



Dat de fractie van VVD, de partij van Aptroot, zijn aanstelling toejuicht, is logisch. ,,Wij denken echt dat hij het kan", aldus fractievoorzitter Caroline Klaver. Haar advies aan Aptroot is duidelijk. ,,Aanpakken, doorpakken en veel praten."



Er is veel werk te verrichten. De onderlinge verhoudingen in de raad zijn flink verstoord en bovendien hangt een fusie met Voorschoten als een donkere wolk boven Wassenaar. Paulides vraagt zich af of Aptroot met zijn eigen partij zal botsen als het om een mogelijke fusie gaat. De VVD is daar in Wassenaar faliekant tegen.



,,Volgens mij heeft Aptroot de opdracht niet gekregen om tot een fusie te komen", reageert Klaver. ,,Als we aantonen dat we de zaken hier goed op orde hebben, is het ook helemaal niet nodig."



In Zoetermeer, dat Aptroot nu als burgemeester moet delen, staan niet alle fracties te juichen. Het CDA vindt het 'jammer'. ,,We zijn de derde stad van Zuid-Holland, er speelt veel en wij zijn van mening dat we daarbij een fulltime burgemeester nodig hebben", zegt fractievoorzitter Ingeborg ter Laak.