'Afsplitser moet geld inleveren'

,,Laten we naar de financiële spelregels kijken'', oppert CU/SGP-raadslid Pieter Grinwis kort na het vertrek van D66-rebel Rachid Guernaoui, alweer de derde afsplitser deze periode. Guernaoui stapte vorige week uit de partij na de verloren strijd om de wethouderspost. Raadsleden die hun zetel meenemen krijgen een deel van het fractiebudget. Dit bedrag staat los van het salaris en is bedoeld voor ondersteuning, zoals beleidsmedewerkers. ,,Eigenlijk is het raar: toen Okcuoglu bij GroenLinks vertrok, raakte de partij de helft van het fractiebudget kwijt'', zegt Grinwis. ,,Die basispremie (een kleine 80.000 euro, red.) hoort bij de fractie zoals die gekozen is'', vindt Grinwis. De PVV is het daarmee eens.

Legitimiteit

De politiek zit in zijn maag met de 'zetelroof'. Wettelijk hebben raadsleden alle recht om hun zetel te houden na een breuk met de partij, maar collega's zetten vraagtekens bij de democratische legitimiteit van de eenpitters, omdat ze niet altijd op eigen kracht de gemeenteraad hebben gehaald.



Ook dreigen Haagse raadsdebatten na de breuk van Guernaoui met D66 nog langdradiger en onoverzichtelijker te worden, met het recordaantal van zestien fracties (op 45 zetels). ,,Iedereen moet zijn zegje doen'', zegt oppositieraadslid Richard de Mos, zelf ooit van de PVV afgesplitst.



Op het Binnenhof krijgen afsplitsers het ook zwaarder. De vergoedingen voor nieuwe fracties die tussentijds ontstaan, worden drastisch gekort. Ook de spreektijden worden korter.



Dat laatste is in de gemeente Den Haag al praktijk: afsplitsers hebben hier slechts de helft van de spreektijd van een andere eenpersoonsfractie. Zo krijgt Guernaoui in een raadsvergadering straks per thema maar vijf minuten de tijd.



De voormalige D66'er stopt sowieso als voorzitter van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. ,,Ik stop als voorzitter als er een nieuwe is gekozen'', aldus Guernaoui gisteravond tegen deze krant. Die prestigieuze post - de presidiumvoorman is ook de eerste reservevoorzitter van de raad - wordt traditioneel door de grootste partij bezet.