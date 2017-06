Aftellen naar tijdrit in wielertour is begonnen

Uurwerk

Leidschendam-Voorburg verheugt zich al meer dan een jaar op de komst van de wielerkaravaan. Het is toch een beetje als het binnenhalen van de eer om startplaats te zijn in de Tour de France. Alles naar zijn grootte, natuurlijk. Met de onthulling van het naambordje door Tjallingii, ambassadeur van de BinckBank Tour, is het aftellen begonnen voor de tweede etappe van de wielerwedstrijd met start en finish op het Tijdritplein.



De symboliek is indrukwekkend: op de achtergrond ligt Museum Hofwijck, ooit het buiten van de Huygens, uitvinder van het uurwerk. Uurwerk, tijdrit. Juist met deze historische verwijzingen wist Bremers voorganger, Frank Rozenberg, de top van de - toen nog Eneco - Tour warm te maken voor L'dam-Voorburg. De gemeente die dan ook nog bereid is er voor de organisatie van de wielerdag geld tegenaan te gooien, weet zich verzekerd van ruim een uur televisiepromotie. ,,Er is zelfs een camera in een helikopter die de mooie omgeving laat zien'', zegt Tjallingii.