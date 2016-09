'Afvalcentrum mogelijk in Dobbewijk'

Twee van de vijf milieustraten van Avalex, één in Leidschendam-Voorburg en één in Wassenaar, voldoen niet meer aan de milieu- en duurzaamheidseisen. Daarom wil de afvalverwerker een nieuw duurzaamheidscentrum bouwen, waar grondstoffen worden gerecycled en tweedehands bouwmateriaal bijvoorbeeld door bewoners wordt opgehaald en hergebruikt.



Ook krijgt het centrum een educatieve rol en moet de locatie werkgelegenheid gaan bieden aan 'mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.' Uit vooronderzoek zou blijken dat een gezamenlijke locatie voor de drie gemeenten 'interessant is en kostenvoordelen heeft.'



Als het aan de drie gemeenten ligt dan kan Avalex het nieuwe duurzaamheidscentrum bouwen op het voormalige ANWB-terrein in de Dobbewijk. Avalex besluit medio oktober of ze akkoord is met deze locatie. Zo ja, dan wordt het vergunningstraject in gang gezet. Buurtvereniging Recht door Recht uit de Dobbewijk heeft van het centrum gehoord en zegt verdere info af te wachten.