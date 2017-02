Agenten in gesprek met jongeren uit krachtwijk

Relaties

De sleutel tot het succes lijkt de vasthoudendheid te zijn waarmee Aziza Ezzarai van de politie aan het werk ging. Zij is bij de politie aangewezen om de relaties met inwoners te verbeteren en de strijd tegen discriminatie aan te gaan. Ze begon met het leggen van contacten bij de moeders. ,,Via de moeders kom je bij de jongeren, dat was het idee'', vertelt ze. Ze ging speciaal op zoek naar de minder zichtbare moeders. ,,Die niet iedere week bij elkaar aanschuiven om boven een kop thee bij te praten.''



Maar net als bij de jongeren was het argwaan van de moeders enorm. ,,Kwam ik niet alleen iets halen om daarna nooit meer mijn gezicht te laten zien? Probeerde ik niet iets te weten te komen wat de politie tegen hun kinderen kon gebruiken?'' Met veel geduld lukte het haar toch het vertrouwen van de moeders te winnen, die vervolgens hun zonen richting de politie stuurden.



De invulling van de avonden doet de rest. Net als de hulp die de jongens kunnen krijgen bij het vinden van een goede studie of baan. De avonden gaan over onderwerpen als id-controles. De jongeren kunnen agenten vragen wanneer nu wel of niet naar hun identiteit gevraagd kan worden. Agenten vertellen hoe zij opgevoed zijn en ze leren de jongens nu kennen in een 'normale' context.