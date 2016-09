Agenten redden hond uit snikhete auto

Eerste jaren nog geen azc in Leidschendam

18:00 Vlak voordat de provincie Zuid-Holland zich buigt over opvanglocaties voor vluchtelingen, zegt wethouder Kist dat een asielzoekerscentrum in het Leidschendamse Schakenbosch volgens het COA in 2016 en 2017 geen 'noodzaak is'. Dit tot blijdschap van meerdere partijen.