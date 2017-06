Agententekort geeft straatrovers de vrije hand

Door onderbezetting ging het vorig jaar op veel plekken in de regio mis. Het ergst was het in Westland, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk, zo staat in een jaarrapportage van de politie. Het hennepteam moest haar taak in de zomervakantie zelfs neerleggen.



In genoemde gemeenten ontsprongen vorig jaar inbrekers en straatrovers het vaakst de dans. In 2015 - 51 straatroven - werden nog 33 verdachten aangehouden, een jaar later was het aantal roven toegenomen, maar daalde het aantal aanhoudingen tot 15. In het rapport staat verder dat het aandeel opgehelderde inbraken is afgenomen.