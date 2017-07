Agressieve man bespuugt ambulancebroeders

Rond half 5 vanmiddag werd de ambulance opgetrommeld voor een mogelijke onwelwording op de Oude Haagweg in Den Haag. De patiënt verzette zich hevig tegen het personeel, meldt calamiteitensite Regio15. Hij bespuugde de hulpverleners en sloeg hen met zijn kruk. Eén van de hulpverleners kreeg een knietje.

Politieagenten kwamen ter plaatse. Die kregen de man op de brancard en konden hem in de boeien slaan. Ze gingen mee naar het ziekenhuis.

Wat de achtergrond is van de man, is niet bekend. Ook is onduidelijk waarom de man zich zo fel verzette tegen de hulpverleners.