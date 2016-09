Agressieve overvaller Mariahoeve beet in oor

Bij de overval was de 26-jarige bewoner gewond geraakt. De hoofdverdachte had hem in een wurggreep gehouden, geslagen en in zijn oor gebeten. Verder liep het slachtoffer een steekwond op. Diego was met twee bekenden Deniz Z. (20) en Julian K. (28) naar de flat gereden om spullen op te halen, omdat hij er gewoond had. Het zou om een Playstation en wat geld gaan.



Bewusteloos

Al snel liep de zaak uit de hand. De verdachte viel de bewoner zo stevig aan dat die even bewusteloos raakte. De andere verdachte Julian probeerde hoofdverdachte Diego te kalmeren door hem de portemonnee van het slachtoffer te geven. Die moest ook zijn pincode afstaan. Toen Diego daarop inderdaad vertrok, ontfermde Deniz zich over het slachtoffer.



Voor de rechter staat vast dat Diego naar het Pieter Baan Centrum moet om te onderzoeken of zijn agressie door een persoonlijkheidsstroonis komt. Zijn advocaat vind dat zinloos: ,,Zijn hersenen zijn nog in ontwikkeling. Het is best een slimme jongen.''



Uitspraak over twee weken.