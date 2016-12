Agressieveling dreigt agenten te vermoorden

Klachten en vragen over nieuwe regels parkeren

14:36 Het nieuwe betaald parkeren in Rijswijk dat op 1 januari wordt ingevoerd, zorgt voor veel klachten. Niet alleen bewoners lopen tegen 'tegenstrijdige informatie' op. Winkeliers, met name die aan de dr. Colijnlaan en de Huis Te Landelaan, voelen zich niet geïnformeerd over verhoogde parkeertarieven.