Al 10.000 euro door blote benen van Youp

Maandag vierde Youp zijn elfde verjaardag en het bedrag met vier nullen was een prachtig verjaardagscadeau. Youp begon aan zijn actie vanwege de ziekte van zijn klasgenootje Daniël, die lymfklierkanker had. ,,Met Daniël gaat het goed, hij is inmiddels schoon verklaard'', zegt Benno Spaan, de vader van Youp. ,,Dat is heel goed nieuws, al blijft het de komende 5 jaar nog spannend of het terugkomt. Youp heeft besloten om zijn actie voort te zetten voor andere kinderen die hetzelfde meemaken als Daniël. Hij blijft dus nog wel even in zijn korte broek lopen.''



Lange sokken dragen wil Youp niet, want dat vindt hij vals spelen, zegt zijn vader. ,,Youp heeft zelfs met zijn korte broek in de sneeuw gelopen. Hij heeft er nog steeds heel veel zin in om zijn actie voort te zetten, ook in deze koude tijd.''



Filmpje

Het bedrijfsleven blijft Youp ook steunen. ,,Als er acties zijn gehouden, gaat Youp er naartoe om een cheque in ontvangst te nemen en een filmpje te maken. Dat zetten we dan op Facebook en zo creëren we een win-win-situatie. Een mooi bedrag erbij voor Kika en de bedrijven staan in de picture.'' Ziek is Youp nog niet geworden van zijn actie. ,,Maar hij krijgt wel veel haar op zijn benen'', lacht vader Benno.