Al 40 jaar een stille kracht

In het centrum van Den Haag stond in de jaren 70 van de vorige eeuw bijna 'het motorblok'. Dit was een nieuwbouwplan van de bekende Italiaanse architect Nervi. Het doel: de kale vlakte in het Spuikwartier vullen met een kolos.



,,Daar moeten we iets tegen doen'', dacht een groep prominente Hagenaars. Onder hen een bankier bij Van Lanschot, directeur Sijthoff van de Haagsche Courant en uitgever Voorhoeve. Zij waren bezorgd over de zieltogende staat waarin de binnenstad verkeerde. Veel straten waren dichtgetimmerd, niemand wilde er wonen, alles ging tegen de vlakte. Het was 1974 en vijf voor twaalf voor het centrum. Om de verwaarlozing te stoppen werd het Monumentenfonds opgericht, dat in 1977 zou overgaan in Stadsherstel.



Voor de huidige directeur Bernard Ferf Jentink, toevallig geboren in 1974, is die oude tijd moeilijk voor te stellen. Den Haag is nu booming, appartementen in het centrum zijn enorm in trek en veel monumenten zijn opgeknapt. Dat is de verdienste van Stadsherstel, 40 jaar geleden nog een roepende in de woestijn, maar ook van organisaties als Vrienden van Den Haag en de stichting voor Herstel van Industrieel Erfgoed SHIE.



De eerste aankoop was de Oude Molstraat, die er het ergste aan toe was. Daarna volgden zo'n veertig panden. Ferf Jentink: ,,Bekend was de actie voor behoud van de Stadsrijschool aan de Kazernestraat. Daar zijn we nog mee op tv geweest. We hebben de eerste prijs van de BankGiro Loterij net niet gewonnen.''



Andere 'hoogtepunten' zijn de brandweerkazerne aan de Duinstraat en de Julianakerk in Transvaal. De oude distilleerderij van Van Kleef aan de Lange Beestenmarkt werd een internationale toeristische trekpleister. In het oudste telefoonboek van Den Haag uit 1887 had het bedrijf nummer 1. Nu is het de laatste stoomdistilleerderij in de stad.