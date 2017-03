Zuinig op elkaar

'Eind 1944 werden we opgeroepen. En voor de keus gesteld: ben je voor de keizer van Japan of voor de koningin van Nederland? We snapten de onderliggende bedoeling en zeiden allebei dat we niet met de Japanners wilden meewerken om de Nederlanders uit Indië te gooien. Ga dan maar weer naar huis, kregen we te horen. Maar in januari 1945 werden we van ons bed gelicht. Samen met nog honderden andere jongens uit de buurt werden we in vrachtwagens gegooid en naar de gevangenis vervoerd.''



Aan de eettafel in zijn doorzonflat aan de Richard Holstraat in Kijkduin doet Rudi Hofland (90) zijn verhaal. Of eigenlijk: het verhaal van hem en ook dat van Teddy Smeets (89), zijn goede vriend die bij dit gesprek beslist aanwezig moest zijn. Want dit is niet alleen zijn verhaal, het is het verhaal van twee jongens die elkaar in 1942 op straat in Batavia, het voormalige Jakarta, hadden leren kennen en die tegelijkertijd door de 'Jappen' in de beruchte Glodok-gevangenis in voormalig Batavia (zie kader) werden gegooid.



Maar goed, in 1942 dus was Indonesië ook al bezet. ,,Wij waren een jaar of twaalf, dertien'', gaat Hofland verder. ,,Om die tijd zo goed mogelijk door te komen, leerden we elkaar dansen in de garage van het huis van Teddy. Samen met onze eerste vriendinnetjes. Op muziek van onze ouders. Wat nog best riskant was, want van de Japanners mocht dat niet. Die hielden niet van dat losbandige gedoe.''