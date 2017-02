Al dik 120 jaar aan de gracht

De vloer van de winkel bestaat, net als toen, uit houten blokken op zandgrond. Hoogeveen haalt er een blok uit. Als kleine jongen heeft hij de vloer nog gereinigd. Het was een van de klusjes die hij toen deed. ,,Het bedrijf en dit pand zijn één", zegt de huidige directeur. ,,We zitten hier op deze locatie al sinds 1895. Toen vanwege de bedrijvigheid aan de grachten, tegenwoordig omdat dit onze plek in Den Haag is. We hebben klanten die hier al 60 jaar komen.'' Het verklaart waarom hij niet zo makkelijk zal verhuizen naar een andere plek, al heeft de gemeente hem de afgelopen jaren wel op de proef gesteld. ,,We zijn drie jaar slecht bereikbaar geweest door bouwwerkzaamheden in het centrum. Parkeerplaatsen verdwenen en kademuren worden zelfs op dit moment nog vervangen. Maar de klanten weten ons te vinden, ze doen er alles aan om hier te komen.''

Oude winkel

In de winkel is mooi te zien hoe verleden en heden in elkaar overvloeien. Op de balie een oude kassa met grote druktoetsen en ernaast een moderne persmachine om leidingen met elkaar te verbinden. Een klant komt binnen. ,,Dit is echt een hele oude winkel'', zegt hij tegen zijn vrouw. Hij vraagt aan de balie naar de kosten van een 'doorvoer op het dak'.



Hoogeveen levert materialen en gereedschappen aan installateurs, loodgieters en technische diensten van ziekenhuizen, waterleidingbedrijven, scholen en ambassades. Het bedrijf werd in de jaren 50 een begrip door de Robin-Hood warmteketels waarmee tuinders in het Westland hun kassen verwarmden. Hoogeveen was de enige importeur in Nederland.



Hagenaars wisten dat je er alles kon vinden. Welke fitting, deurknop of buis je ook zocht. De honderden lades in de winkel en de vakken met getekende opschriften in magazijnstellingen herinneren nog aan die tijd. ,,We hebben een grote hoeveelheid artikelen op voorraad, maar er is tegenwoordig steeds meer vraag naar speciale producten die niet standaard zijn."



Hoogeveen voerde ook door dat de meterslange buizen niet meer verticaal opgeslagen hoeven te worden. Architect Van Liefland had het pakhuis zo hoog gemaakt om daar ruimte voor te bieden. ,,In die tijd kwam er nog drab uit, maar de processen zijn nu veel schoner. Een buis van 50 kilo rechtop zetten is niet zo goed voor je rug.''