Al zingend de Nederlandse taal leren

U wilt statushouders helpen de Nederlandse taal onder de knie te krijgen?

,,Ja. We houden in De Règâh regelmatig evenementen voor nieuwe Nederlanders, zoals netwerkdiners. Tijdens die bijeenkomsten geven ze vaak aan dat ze het lastig vinden om de taal onder de knie te krijgen, ondanks dat ze Nederlandse lessen volgen."



U gaat daar al zingend verandering in brengen?

,,Tijdens gesprekken kwamen we er achter dat een taal leren het makkelijkst is wanneer je ergens plezier in hebt. Roddelen, een soap-serie kijken of zingen. In Amsterdam hebben ze het evenement Zing Nederlands Met Me gehouden in Paradiso, het leek mij fantastisch het naar Den Haag te halen."



De Hollandse hits knallen volgende week uit de speakers?

,,We hebben een aantal muzikanten bereid gevonden mee te werken. Met instrumenten verzorgen zij de muziek op 31 maart. Op een groot scherm tonen we de songteksten. En dan: zingen maar. Iedereen is overigens welkom. Ook degenen die de taal heel goed kennen en gewoon een middagje Hollandse liedjes willen zingen."



Welke liedjes?

,,Het thema is lente. In elk geval zingen we Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. Ook Praat Nederlands met me van Kenny B. ontbreekt niet."



Komen er meer edities?

,,Zeker! Mijn wens is om Zing Nederlands Met Mij op den duur in het Paard van Troje of Theater aan het Spui te organiseren."