Alerte buurman voorkomt inbraak

De bewoonster van de woning waar geprobeerd werd om in te breken was op het bewuste moment niet thuis. Zij werd omstreeks 12.50 uur telefonisch door een buurman geïnformeerd over de braakschade aan haar woning die was aangetroffen.



Agenten die op de melding af waren gekomen konden na een onderzoek in de omgeving van de woning twee verdachten aanhouden. Het gaat om twee jongens, van zestien en zeventien jaar oud, uit Leidschendam.



De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. De recherche onderzoekt de zaak en roept iedereen die tips of informatie over deze zaak heeft op om dit te melden.