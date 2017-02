Ali Boussaboun stapt boos op bij GSC ESDO

Tactiek

Boussaboun was het oneens met de tactiek van Amhayi. ,,Uit het niets wilde hij 4-2-3-1 spelen en druk gaan zetten, maar met deze opstelling moet je juist compact spelen en counteren. Hij had het zeker bij het Nederlands elftal gezien en wilde dat uitproberen. 'Houd het simpel. Die jongens hebben het al moeilijk genoeg', zei ik dan. Die man heeft geen bagage en voetbalervaring. Het is een zelf benoemde trainer.''



Hassan Amhayi was niet bereikbaar voor commentaar. GSC ESDO-voorzitter Adil Koubaa: ,,Het is bij het bestuur bekend dat Ali Boussaboun en Samir Oulhani zijn gestopt wegens een verschil van inzicht met de technische staf. Wij betreuren dit ten zeerste. Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met de betrokken partijen, maar dit heeft helaas niet geleid tot het oplossen van het verschil van inzicht.



,,Onze coach Hassan Amhayi is zeer ervaren en wij hadden gehoopt op een succesvolle match tussen spelers en trainer. Ali is een jeugdvriend van mij, een meerwaarde voor de club en wij zagen voor hem in de toekomst een rol als boegbeeld van de club. We gaan proberen de partijen bij elkaar te brengen.''



Ondanks het conflict baalt Boussaboun dat hij gestopt is. ,,Ik ben een voetbaldier. Het is zonde dat het team uit elkaar is gevallen. We hadden makkelijk kampioen kunnen worden. Ik hoop voor de groep en de club dat ze promoveren. Dat verdienen de jongens.''