Alle tijd voor de orthopedie-patiënt

Jansen: ,,Dat hoort gratis te zijn, vinden we. Voor sommigen is dat een principieel standpunt.'' In veel andere landen daarentegen is privézorg heel gebruikelijk. Daarom heeft Goldcare zich bewust in het Haagse Statenkwartier gevestigd, waar veel expats wonen. Die vinden het niks dat ze na 10 minuten weer buiten staan. ,,Ze vliegen dan liever even terug naar Amerika.''



De initiatiefnemers benadrukken dat ze niet vinden dat de reguliere zorg niet goed is. ,,Die is van een hoog niveau'', aldus Jansen. ,,En ik zeg ook niet dat een consult niet kan in 10 minuten. Het is genoeg om een diagnose te stellen, alleen niet om alles goed uit te leggen. Voor een leek, ook al is die hoger opgeleid, is dat te weinig.''



Het gevolg is, aldus Pouw, dat de patiënt de spreekkamer uitloopt met een hoofd vol vragen. En ook al klopt de diagnose en is er een goed behandelplan, dat geeft 'onrust en stress'. Net als lange wachttijden in de reguliere zorg. ,,Mensen gaan er slecht van slapen'', aldus de directeur. ,,En daar wilden we iets mee.''



De overheid ziet graag dat patiënten meer gaan meedenken over hun behandeling. Of ze überhaupt wel behandeld willen woren bijvoorbeeld. Maar binnen de reguliere zorg zien de oprichters van Goldcare dat niet gebeuren. ,,Er is geen tijd voor.''



80 procent

Pouw: ,,Onze gezondheidszorg is nu een 'one size fits all'-systeem.'' Jansen: ,,Dat werkt misschien voor 80 procent van de patiënten, maar voor 20 procent niet.''



Een kleine kliniek als Goldcare, zonder voorgeschreven normen, kan 'zorg op maat' leveren. Jansen: ,,Wij geloven dat dit uiteindelijk ook niet duurder hoeft te zijn. Als je bijvoorbeeld de tijd neemt om de patiënt uit te leggen waaróm hij dat medicijn moet slikken, is de kans groter dat hij dit ook echt doet. Dat blijkt uit onderzoek. Hij herstelt dan sneller en kost de samenleving minder geld.''