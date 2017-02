Alleen maar Haags op Dag van de Moedertaal

'Vedaag is de Dag van de Moedâhrtaal. Wè prate dus de heile dag Haags, de mauiste taal die d'r is! Doen jullie mei?' (Vertaald: Vandaag is de Dag van de Moedertaal. We praten dus de hele dag Haags, de mooiste taal die er is! Doen jullie mee?), vraagt VVV Den Haag de volgers op Twitter. Die eerste tweet van vandaag wordt gevolgd door een reeks anderen, allemaal natuurlijk in plat Haags.



Dialect

De organisatie helpt de volgers die niet vloeiend Haags spreken een handje. Met een link worden ze verwezen naar de Haagse Vertaalmachine. Die bestaat al een tijdje, maar is op dit soort dagen ook handig om te hebben. De site is in het leven geroepen toen het standbeeld van Haagse Harry werd onthuld op de Grote Markt. Ter ere daarvan werd het Haagse dialect toegevoegd aan DenHaag.com.



Ook het Zuiderstrandtheater verwijst op Twitter naar de speciale dag, met een link naar hun website waar alles ook in het Haags te lezen is.