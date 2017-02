Alles koek en ei bij Jahjah

Maar in de Schilderswijk is alles koek en ei vanavond. Er zijn protesten, noch wanklanken. Vanavond speelt Dyab Abou Jahjah in het volgepakte theatertje (zo'n 120 bezoekers) een thuiswedstrijd.



Ja, op de tribune heeft intellectueel links wel zin in een filosofisch avondje radicalisme. En nee, de provocateur die Jahjah ook graag is, laat zich vanavond niet zien. Zijn controversiële status dankt hij aan uitspraken waar velen van gruwen. Zo praatte hij onlangs een aanslag in Jeruzalem op Israëlische militairen goed. Het kostte hem zijn bijbaan als columnist van de Belgische krant De Standaard.