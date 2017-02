Alles op alles om Haags verkeersinfarct te voorkomen

Vandaag is de gemeente een voorlichtingsoffensief begonnen. Op liefst 25.000 adressen in de omgeving van het werkgebied worden vandaag brieven bezorgd met informatie over dit project dat grofweg de lange rechte route tussen het Provinciehuis van Zuid-Holland en het complex van Shell International op de schop neemt.



Zoals het college eerder al liet weten strekt de impact van de klus zich uit over de gehele stad en omliggende rijks- en provinciale wegen. Weggebruikers in de directe omgeving krijgen afsluitingen en extra drukte voor de kiezen, met name in het Benoordenhout en de Archipelbuurt.



Half uur extra

Op doorgaande routes (zoals Utrechtsebaan, Benoordenhoutseweg en Van Alkemadelaan) hebben de verkeersdeskundigen in het stadhuis nu berekend dat de extra reistijd in de spits kan oplopen tot een half uur. Een advies om het openbaar vervoer of de fiets te pakken is dan ook niet uitgebleven.



De in drie fases opgedeelde opknapbeurt moet voor 1 september klaar zijn. Dan is de zomervakantie voorbij en worden er in de stad evenementen gehouden die veel publiek trekken. Afgesproken is dat de aannemer zes dagen in de week dubbele diensten draait van 07.00 tot 22.00 uur. Alleen op zondag wordt er over het algemeen niet gewerkt. Al zijn er een paar weekeinden waarbij er volcontinu wordt doorgegaan.



Daar komt nog bij dat eind mei de Zuid-Hollandlaan, gelegen tussen Malieveld en Provinciehuis, wordt voorzien van nieuw asfalt. Hiervoor is de drukke weg een week lang tussen 20.00 en 06.00 uur afgesloten voor het verkeer.



