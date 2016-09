'Als Doubletstraat sluit, dan Geleenstraat ook'

De omwonenden zien het liefst de prostitutie in heel het Haagse centrum verdwijnen. Dat zegt bewonersorganisatie Rivierenbuurt/ Spuikwartier. De bewoners reageren hiermee op het nieuws in deze krant dat de Doubletstraat in verval is. Een derde van de ramen staat structureel leeg. Diverse politieke partijen dringen aan op sluiting van de prostitutieramen. Maar dat valt in de omgeving van de Geleenstraat niet goed.



,,Als de Doubletstraat wordt gesloten, hebben wij de laatst overgebleven prostitutiestraat van Den Haag'', zegt Joke Mendels van de bewonersorganisatie. ,,Je kan wel uittekenen wat er dan gebeurt. Alle overlast die zich nu rondom de Doubletstraat concentreert, krijgen wij dan te verstouwen.''



De Geleenstraat staat bekend als de wat 'chiquere' prostitutiestraat. De prijzen liggen er hoger en dat schrikt een bepaald publiek af. ,,Maar ook nu is het bij ons vaak bar en boos'', zegt Mendels. ,,We hebben last van hard geschreeuw, dronken mensen en vechtpartijen. Zo was er vorige week nog een steekpartij.''