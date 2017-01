'Als het Corso niet naar ons komt, gaan wij naar het Corso'

“Als het Corso niet naar Den Haag komt, gaat Den Haag toch naar het Corso”, oppert hij vanochtend. “Als Den Haag afvalt, gaan we toch gewoon meedoen? We willen aanstaande zomer gewoon met een aantal rondvaartboten naar de botenstoet toegaan. Dan versieren we onze eigen boten met mooie bloemen en varen we richting een plek waar de boten van het Corso wel langskomen. Zo hebben mensen in Den Haag wat leuks te zien en kunnen wij met een grote groep mensen toch van het Corso genieten.”

Het bestuur van het Varend Corso kondigde gisteravond aan dat de stoet van versierde boten dit jaar toch weer de route van vorig jaar vaart. Vorige week had het bestuur aangekondigd dat ze de route in 2017 om zouden gooien omdat ze Den Haag aan wilden doen. Het doel is immers om de Westlandse producten te promoten. Maar dat idee stuitte op veel verzet onder Westlanders, omdat de traditionele Westlanddag daarmee van zaterdag naar zondag zou gaan. Ook waren de burgemeesters van Midden-Delfland en Maassluis ernstig teleurgesteld in het besluit omdat de boten dan niet meer langs Maasland en Maasluis zouden varen. Wegens ‘veiligheidsredenen’ heeft het Corsobestuur nu gezegd dat ze alles bij het oude laat. Daarmee houden de Westlanders hun Westlanddag op zaterdag en gaat de botenstoet Den Haag niet meer in.

Overleg

Schram wil nog met het Corsobestuur overleggen over zijn idee. Daarnaast is de ommezwaai voor Schram aanleiding om weer nieuw leven te blazen in zijn idee om een zomercarnaval op de Haagse grachten te organiseren, het Vaarnaval genaamd. Dat deed hij al eens in 2015. “We wilden dat graag nog een keer doen in samenwerking met de dans- en muziekacademie in Den Haag. Dus laten we daar nu echt voor gaan. Je moet als stad laten zien dat je grachten hebt. Dat doen we niet in hetzelfde weekend als het Varend Corso. Dat is niet verstandig. Samenwerken is beter, daarmee versterk je elkaar.”