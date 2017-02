'Als het over hemzelf gaat, is het een verlegen mannetje'

De pragmaticus - die doet wat moet

Het is januari 2013. Nederland krijgt een Nationale Politie. In de werkkamer van VVD-minister Ivo Opstelten staat een grote bos bloemen. Afzender: Jozias van Aartsen.



En dat is best bijzonder, vindt de minister. Want Van Aartsen had zich met hand en tand verzet tegen zijn politieplannen. Het boeket tekent de man, meent Opstelten. Fair, pragmatisch. En: klaar is klaar.



Het is een kant die meer collega's en intimi in Jozias van Aartsen herkennen. Gewoon doen wat nodig is, noemt wethouder en oudgediende Rabin Baldewsingh dat. We zien het terug in een van de zwaarste kwesties die Van Aartsen meemaakt in Den Haag. In de zomer van 2015 breken in de Schilderswijk rellen uit, nadat Mitch Henriquez bij een arrestatie in het Zuiderpark het leven laat.



Als de onlusten aanhouden, grijpt Jozias van Aartsen doelbewust naar een onorthodoxe aanpak. Zijn echtgenote Henriëtte van Aartsen: ,,Jozias zei: 'De politie inzetten helpt nu niet. Dan wordt de rel alleen maar groter. Ik ga het heel anders doen, ik wil dat de buurt ons gaat helpen'.''



Karima Sahla van steunpunt Sabr in de Schilderswijk krijgt die warme dag in juli een belletje. Van Aartsen wil een spoedoverleg met jongerenwerkers, moskeebesturen en vrouwenorganisaties in de wijk. ,,Toen we om de tafel zaten, zei de burgemeester: 'wij hebben een probleem. En ik wil van jullie weten hoe we dit samen gaan oplossen'.''



Het werkt. De wijkclubs brengen die avond tal van bewoners op de been die, gestoken in felgekleurde hesjes, jongeren naar huis bonjouren en onruststokers aanspreken. Op straat blijft het rustig.



,,Die aanpak was een gok. Het had ook kunnen misgaan. Daar was Jozias zich erg van bewust'', vertelt Henriëtte van Aartsen. ,,Toen hij die ochtend op zijn fiets stapte, zei hij: 'Misschien ben ik vanaf morgen geen burgemeester meer'.''