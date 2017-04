'Als iedere vrouw nee zegt, verandert er dus nooit wat!'

Teunissen (31, geen kinderen) herkent de twijfels van haar SP-collega. ,,Die kan ik me goed voorstellen. De politiek is intensief: het is niet van negen tot vijf. Als er iets speelt, moet je paraat zijn. Voor een moeder is dat vrij lastig te combineren.''



De wetten en regels rond verlof moeten anders, vinden ze. ,,Maar het is ook een cultuurding: kijk naar de ophef rond de papadag van Jesse Klaver. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn'', zegt Teunissen. Akhiat: ,,En bij mannen heet zo'n dag dan een papadag. Bij vrouwen is het echt geen mamadag. Een klein verschil, maar het zegt veel.''



Daarbij moeten vrouwen wat brutaler zijn: ,,Vrouwen zijn erg zelfkritisch. Mannen zijn sneller geneigd om te denken: ik doe het gewoon'', zegt Teunissen.



Akhiat: ,,Toen ik gevraagd werd voor de lijst in 2014 twijfelde ik: stel nou dat ik zwanger word? Maar kom op, alsof mannen dat ook doen. Nee, die denken gewoon: fuck it. Dus dat dacht ik toen ook. Het werkt!''