'Als je meer kunst ziet, wil je ook meer kunst hebben'

Kunst of advocatuur?

,,Als je me vraagt wat me een groter geluksgevoel geeft, dan is het de kunst. Het is heerlijk, het is inspirerend. Een droomwereld. Als ik hier in huis ben dan denk ik geen seconde meer aan de rotdag die ik eventueel heb gehad.Dat gezegd hebbende: ik doe mijn werk bij GMW Advocaten bepaald niet met tegenzin. Ik ben er trots op een van de oprichters te zijn van een kantoor waar nu 40 mensen werken. Een kantoor dat, om onderscheidend te zijn, ook vol hangt met kunst. Dat breekt vaak ook daar het ijs. Want naar een advocaat ga je ten slotte niet voor je lol. Zeker niet naar een advocaat die zoals ik gespecialiseerd is in echtscheidingszaken.''



Trouwen of samenwonen?

,,Ik ben nooit getrouwd geweest. Niet met de moeder van mijn kinderen. En ook met mijn huidige vriendin zal dat niet gebeuren. Ze is het waard, maar ik doe het niet. Ik hou domweg niet van het instituut huwelijk. Nee, dat ik aan dat instituut nu een goede boterham verdien, doet daar niks aan af. Door de buurt waarin we gevestigd zijn, zit ik vaak in zaken waar het om geld draait. Veel geld. Mijn mensbeeld wordt er door het werk dat ik doe niet rooskleuriger op. Het is verbijsterend om te zien hoe mensen die lang een liefdevolle relatie hadden en elkaar het beste gunden, ineens al hun tolerantie ten opzichte van elkaar kwijt kunnen raken. Dus waarom trouwen? Vier gewoon een mooi, ritueel feest. Is zeker zo ontspannen op die dag zelf en minder pijnlijk als het later toch allemaal niet voor de eeuwigheid blijkt te zijn.''



Amsterdam of Den Haag?

,,Ik ga altijd graag naar Amsterdam, maar ik ga er ook altijd graag weer weg. Geef mij maar Den Haag. Wat mij betreft is het in dit land de fijnste stad om in te wonen. Alleen al vanwege de nabijheid van de zee en de duinen.Ik ben opgegroeid in Voorschoten en ging in Wassenaar naar school. Daarna maakte ik tijdens mijn studie een uitstapje naar Leiden, maar ik heb er nooit een seconde aan getwijfeld waar ik vervolgens praktijk wilde vestigen. Samen met een goede vriend.



Omdat we toen nog niets voorstelden in dit vak, besloten we ter compensatie een schitterend pand te huren aan de Lange Vijverberg, met een werkelijk schitterend uitzicht op de Hofvijver. Daarna hebben we nog een tijdje aan de Javastraat gezeten, voordat we uiteindelijk in ons huidige pand aan de Scheveningseweg zijn getrokken.''