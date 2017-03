Als je zoon gruwelijke dingen doet

Urine

In het huisje van Jan kwam ze nooit. Hij liet haar, maar ook hulpverleners niet binnen. Tot hij na het neersteken van de scooterrijder lange tijd in de cel belandde en zijn huis leeggeruimd moest worden. ,,Ik ben dat samen met mijn zus wezen doen. Ik dacht dat ik al heel wat gewend was, maar...'' Conny schudt haar hoofd. ,,Alles was afgeplakt, om demonen te weren. Overal stonden teksten, in vijf verschillende handschriften. Er stonden acht flessen met urine...''



De toon van de moeder verandert. Want Conny is ook boos. Het blijft haar dwarszitten, zeker nu haar zoon wéér niet de hulp krijgt die hij zou moeten hebben. De rechters die moesten oordelen over de bajesmoord verklaarden Jan in oktober volledig ontoerekeningsvatbaar en zeiden dat hij zo snel mogelijk naar een tbs-kliniek moest. Maar Jan zit nog in de gevangenis van Vught, weliswaar op een speciale afdeling, maar zonder behandeling. Pas in november wordt hij overgeplaatst. Tot die tijd krijgt hij zware medicatie toegediend om hem rustig te houden. De bijwerkingen zijn sterk. Zijn zicht gaat achteruit, hij komt aan en is versuft.



Een keer leek het er op dat Jan toch tussentijds naar de kliniek kon, maar op de dag van de overplaatsing: sorry, foutje. Het kon toch niet. ,,Dat was net voor kerst. Ik had Jan aan de lijn. Voor het eerst in lange tijd leek hij wat helderder. Hij was blij dat hij kon gaan. En dan drie dagen later gaat het weer niet door. Dat soort beloften kan je niet maken, zeker niet na al die fouten die al zijn gemaakt.''



Pijn

Bij Conny komt alle oude pijn, waarvoor haar ex-man eerder publiekelijk aan de bel had getrokken en in de Kamer vragen werden gesteld, in volle omvang terug. De moord op de medegevangene, het neersteken van de scooterrijder. Allebei had voorkomen kunnen worden, zo stelt ze, als er maar naar haar geluisterd was én de rapporten waren gelezen die al over hem waren opgesteld.



In 2013 bijvoorbeeld, zat haar zoon in de Scheveningse gevangenis vast voor een mishandeling. Tijdens zijn detentie verkocht hij een medegevangene fikse klappen. Jan werd naar Vught overgeplaatst, maar na het uitzitten van de straf werd hij gewoon vrijgelaten. ,,Ik heb gesmeekt: 'hij is levensgevaarlijk, doe iets'. Maar niets. Ik moest Jan gewoon in Vught ophalen. Helaas kreeg ik binnen een paar maanden gelijk. Toen stak hij de scooterrijder neer.''



Jan kwam weer in Vught terecht, waar hij gedwongen medicatie kreeg. Dat hield ineens op toen hij naar Amsterdam werd overgeplaatst. Toen hij vervolgens naar de PI Zoetermeer werd verhuisd, kwam hij zonder medicijnen op een gewone afdeling terecht. Met alle gevolgen van dien. Hij kreeg de psychose die een bajesklant het leven kostte.

,,De onderste steen hoe dit kon gebeuren is nog altijd niet boven water. Wanneer houdt het gesol met mijn zoon op? Wanneer?''