'Als mijn ex vrijkomt, dan heb ik levenslang'

Na een periode van rouw begon Carla Bodha (50) nét een beetje op te klimmen uit een diep dal. Tot in de rechtbank van Den Haag twee weken geleden tegen Mohammad S. negen jaar gevangenisstraf werd geëist voor doodslag. Opnieuw stortte Carla's wereld in.



,,Hoe kunnen ze zó'n lage straf eisen? Deze man is levensgevaarlijk." Een dag voor de uitspraak zit Carla in haar huis in Den Haag op de bank. Trillend en bevend, steeds weer komen de tranen. Ze is bang. Doodsbang, dat haar ex-man over een paar jaar weer vrij rondloopt en háár te grazen neemt. ,,Hij gaat mij vermoorden", snikt ze. ,,Hij heeft het zelf gezegd, in de rechtbank. 'Ik wilde Remie niet doden, het ging mij om Carla'."



Na veertien jaar eindigde het huwelijk van Carla en Mohammad S. - die in het dagelijks leven Omar wordt genoemd - in het najaar van 2015. ,,Nadat ik had ontdekt dat hij een affaire had met mijn zus", vertelt Carla. ,,Hij had me al vaker bedonderd. Steeds praatte hij het goed, stom genoeg trapte ik er keer op keer in. Maar nu zette ik er wél een punt achter. Voorgoed."



Tijdens een avondje uit, de zomer na de breuk, ontmoet Carla de charmante Remie Fatehmahomed. ,,Het is liefde op het eerste gezicht." Voor het eerst verschijnt een lach op Carla's gezicht. ,,Met mij wil Remie voor altijd samen zijn, zegt hij. We maken trouwplannen: 31 oktober zou de grote dag zijn."