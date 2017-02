'Als Van Aartsen uit zijn nek lult, zeggen we dat gewoon'

Het begon voor oprichters Donny Wassenaar (30) en Michel Romijn (29) vier jaar geleden als een vrijblijvende hobby, maar inmiddels is het tweetal samen met twee vaste teamleden zeven dagen per week in touw voor Omroep Scheveningen. Ze zenden dagelijks filmpjes uit via internet en hebben vele honderden vaste fans en volgers. Eén van hun laatste grote producties was een film over de opbouw van het vreugdevuur op het strand van Scheveningen, maar ze staan net zo goed bij protesten tegen vluchtelingen op de Scheveningseweg. Ook is er ruimte voor ludieke programma's, zoals het Ballenteam, waarin de zelfbenoemde 'ballenexpert' Donny - met onvervalst Haags accent - de kwaliteit van gehaktballen bij lokale snackbars test. ,,Die bal was niet te eten, viel van ellende uit elkaar, het broodje was verlept door de jus en in de mayonaise zaten gele stukjes. Conclusie: een 2,'' aldus het keiharde commentaar op een bal uit een niet nader te noemen snackbar in Scheveningen.

Serieus

Onlangs sloeg de omroep een serieuzere weg in door officieel een stichting te worden. ,,We hebben ons gek gespaard om de akte bij de notaris te laten opmaken. Die kostte wel 400 euro'', zegt Wassenaar, die al jaren geen betaalde baan heeft. ,,Maar het was belangrijk voor ons, omdat we subsidies kunnen aanvragen en fondsen kunnen aanschrijven om nieuwe apparatuur te kopen. Nu betalen we alles nog uit eigen zak.''



Donny, onafscheidelijk van zijn literfles limonadesiroop die hij altijd bij zich draagt (,,ik moet veel drinken van de dokter en dit is gezonder dan bier''), heeft geen journalistieke ambities. ,,We hoeven niet per se objectief nieuws te brengen, maar vooral positief nieuws over Den Haag, en Scheveningen in het bijzonder. Over ons Scheveningers wordt vaak heel negatief bericht. Nota bene een landelijke nieuwszender noemde de Scheveningers die protesteerden tegen de komst van asielzoekers op de Scheveningseweg 'tokkies'. Tókkies! En dat noemt zichzelf dan een serieus nieuwsmedium.''



Ook tv-programma's als Oh oh Cherso Den Haag doen Scheveningen meer kwaad dan goed, vindt Donny. ,,Al die figuren worden afgebeeld als aso's of, zoals Barbie, als een dom, oppervlakkig wicht. Ik ken haar en ze is helemaal niet zo dom als op tv, het is een fantastische meid. Nu denken mensen van buiten dat iedereen hier asociaal is. Daar zijn de inwoners niet blij mee. Wij laten een ander, realistischer beeld zien: De saamhorigheid in Scheveningen, het is net een dorp. Je kunt hier je touwtje nog gewoon uit de brievenbus laten hangen.''



Hun partners zijn niet altijd blij met de tijdrovende hobby. De vrouw van omroepvoorzitter Michael Eijssink (35) klaagt geregeld dat haar man te weinig thuis is voor haar en de kinderen, bekent hij. ,,Dat geeft wrijving, maar we vechten wel voor iets goeds. Nu we officieel een stichting zijn geworden, weet ik dat het de moeite waard was.'' De vriendin van Donny, bejaardenverzorgster Diana Berends (35), ziet haar 'Don' als ze thuiskomt na haar nachtdiensten geregeld achter zijn computer zitten. ,,Zit 'ie nog iets te monteren. Dan zeg ik, jóngen ga nou naar bed!''



Donny en zijn maten gaan ver 'voor de goede zaak'. Soms iets té ver, zo bleek twee jaar geleden. Tijdens het maken van opnamen van een demonstratie van Pegida in Den Haag werden ze gearresteerd door de politie. ,,Agenten vroegen eerst waar we van waren, maar kenden de omroep niet. Even later komt er zo'n blaaskaak die zegt: 'jullie zijn bij deze aangehouden!' Ik werd helemaal gek'', herinnert Donny zich.