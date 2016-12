Alternatieve kerstplaat van Museum Voorlinden

Vooruitlopend op zijn solo-expositie die op 21 januari in het museum opent, heeft de Britse kunstenaar Martin Creed een eigenzinnige kerstsingle uitgebracht, inclusief een stemmige videoclip. De kans dat Sky Radio het nummer oppikt voor zijn kerststation lijkt niet erg groot te zijn, maar volgens de Britse krant The Guardian is het liedje It's You de gedroomde nummer 1-hit. ,,Het is een grap over sentimentaliteit'', schrijft de krant. ,,Terwijl de doorgaans smakeloze kerstliedjes verhalen over nepgevoelens en kitsch emoties, onderzoekt Creed hoe de feelgoodcultuur werkt. Geleidelijk realiseer je je hoe verkeerd het allemaal is: hij is depressief, de engelen en de familie lijken naar binnen gekeerd en het lied is niet bemoedigend, het is grimmig ironisch. Het contrast tussen de kerstsfeer met het engelachtige koor, de vreemde kilheid van Creed's teksten en zijn uitdrukkingsloze blik zijn een traktatie. Dit zou echt een fantastische nummer 1-kersthit zijn.''



Kunsten

De sarcastische videoclip die bij het nummer hoort, geeft een aardige indicatie wat het publiek vanaf volgende maand te wachten staat in Wassenaar. Martin Creed is behalve kunstenaar ook muzikant. Zijn werk laat zich omschrijven als een belevingswereld vol humor en zelfspot, maar ook met een kritische blik op de maatschappij. Een zaal gevuld met ballons vormt de aftrap van de tentoonstelling. De bezoeker komt oog in oog te staan met installaties van cactussen, ballen en gloeilampen, stapelingen van wc-rollen, stoelen en tafels en een wand vol broccolischilderingen. Temidden van de kunstwerken klinkt pianospel, live gespeeld volgens de instructies van de kunstenaar en ook rent een hardloper door de zalen.



De solotentoonstelling van Martin Creed komt in de plaats van het oeuvreoverzicht van de Amerikaanse kunstenaar Ellsworth Kelly dat er nog tot en met 8 januari blijft te zien. Voorlinden Museum & Gardens is in september van dit jaar geopend en biedt onderdak aan de enorme collectie moderne en hedendaagse kunst van de verzamelaar en industrieel Joop van Caldenborgh. Het museum is zowel op beide kerstdagen als Nieuwjaarsdag geopend.