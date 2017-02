Alvast even springen in nieuw trampolineparadijs

Non-stop

De afgelopen twee weken is keihard gewerkt om de opening vandaag, aan het begin van de voorjaarsvakantie, mogelijk te maken. De lege indoortennishal is gevuld met 54 trampolines, een springtoren, obstakels, een foampit, springkussens en tafeltjes om aan te zitten. Het brengt de nodige stress mee om alles op tijd af te hebben. ,,Er is de afgelopen weken non-stop gewerkt. 's Nachts werd ik regelmatig wakker en was ik lijstjes aan het maken", vertelt Rensen.



Gisteren werden nog even de puntjes op de i gezet. Een kassatraining, een promotiefilmpje, kleding en de laatste veiligheidsinstructies; het personeel is er klaar voor om vanmiddag de eerste lichting te ontvangen en te begeleiden. Want veiligheid gaat boven alles.



De instructeurs hebben eerder in de week les gehad van trampolinetopper Fernando Gotschin bij ProPatria. Met de gymnastiekvereniging is de afspraak gemaakt dat kinderen die bij Jump XL gaan springen en een talent blijken te zijn, mogen worden doorgestuurd. Op deze manier wordt de kweekvijver groter. Ook zijn er afspraken met de skischool van Snowworld. Snowboarders mogen hun sprongen gaan oefenen in de foampit van het trampolinecentrum.



Rensen is ervan overtuigd dat het centrum een succes gaat worden. ,,Het is een mooie aanvulling voor het leisure-aanbod van de stad. We willen dat kinderen hier weggaan met een lach op hun gezicht en vragen: wanneer gaan we weer?"