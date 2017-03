Alweer 33 jaar een echte Hagenees

'Is Laura er niet?'' Meteen bij binnenkomst in lunchroom Pistache zoeken zijn ogen duidelijk iemand die hij hoopte te zien. Maar nee, de Laura die Achmed Akkabi bedoelt, heeft een paar weken eerder plaatsgemaakt voor een nieuwe eigenaar. Teleurgesteld gaat hij onder het raam zitten, met een overigens prachtig uitzicht op de tuinen van Paleis Noordeinde. ,,Ik wilde haar verrassen.''



Even later, achter een flesje bronwater: ,,Ik kom hier al jaren. Gemengd publiek, relaxte sfeer, alles biologisch en toch niet duur.'' Nee, de acteur die momenteel wekelijks bij meer dan een miljoen televisiekijkers de huiskamer binnenkomt met de hitserie Moordvrouw heeft geen financieel belang bij Pistache. Wel staat deze uitspanning genoteerd in zijn persoonlijke top-10 van Haagse hotspots (zie kader).



Een top-10 die hij heeft samengesteld op verzoek van de bedenkers van de campagne 30 Days a Hagenees, waarmee de gemeente Den Haag jonge, veelbelovende expats naar de stad probeert te halen.



Wat Laura betreft: was dat ook een vriendin van je?

,,Ik heb ooit nog bij haar in de klas gezeten. Op de volwassenenopleiding van ROC Mondriaan. Ik mocht haar graag. Ook omdat ze altijd wel moest lachen om mijn grapjes. Ja, dat vond ik zo rond mijn 18de wel belangrijk. Ik was altijd op zoek naar publiek. Wat dan ook weer precies de reden was dat ik uiteindelijk op dat onderwijs voor volwassenen was aangewezen. Ik had tot dan toe zoveel de clown uitgehangen dat ik bij elkaar van drie scholen werd afgetrapt.''



Best bijzonder om dan vervolgens naar de toneelschool te gaan. Dat wordt in kringen van Marokkaanse schoffies volgens mij niet heel stoer gevonden.

,,Zo'n schoffie was ik niet. En dat mijn ouders uit Marokko komen, kun je wel zien, maar niet horen. Ik groeide op in Escamp, tegen Rijswijk aan. Niet in een probleemwijk. En deed er nooit aan mee om met een Marokkaans accent te praten. Ook omdat ik al snel begreep dat me dat niet verder zou brengen. Bij ons thuis gold maar één bezwaar: dat je er je brood niet mee zou kunnen verdienen.'' Grijnzend: ,,Dat was belangrijk, want mijn vader werkte als bakker. In Scheveningen. Maar niemand kan bepalen wat dit met mij en voor mij doet. Acteren is de enige bezigheid die mij plezier geeft in het leven. Dat mijn vader dat uit mijn hoofd probeerde te praten, was voor mij alleen maar een extra uitdaging om daar te komen waar ik nu ben.''



Nooit last van discriminatie gehad, onderweg?

,,Is nooit een issue geweest. Waarom niet? Omdat ik altijd een beetje harder liep dan de rest. Toen ik ooit bij een restaurant solliciteerde, dachten ze daar dat ik kwam voor een baantje als afwasser. Nee, ik kwam voor de bediening. Weet je nog dat Rutte het laatst had over 'invechten'. Dat werd toen negatief opgevat, maar juist dat maakt je geliefd, waar je ook komt.''



Het Huis Anubis bezorgde hem zijn doorbraak. Of nee, eigenlijk vestigde hij zijn naam al iets eerder, in 2005, als Rachid de vakkenvuller, in een serie commercials voor Albert Heijn. Dat betaalde zo goed dat hij zijn baan als verkoper in een Italiaanse herenmodezaak in Kijkduin durfde op te geven en vol voor het acteren te gaan. Na 'Anubis' volgde onder andere een hoofdrol in de roadmovie Rabat. Tussen de opnamen door ging hij heen en weer naar Maastricht, waar hij in die tijd de toneelschool doorliep.