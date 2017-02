Amateurvoetbal gaat over op mobiel wedstrijdformulier

De app wordt al gebruikt in het zaalvoetbal. In het veldvoetbal wordt de app momenteel nog getest. ,,De resultaten en de ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier", aldus Van der Zee.



Bas Ticheler van de KNVB legt uit wat het voordeel nu precies is van de app. ,,Momenteel gebeurt het invullen van de wedstrijdformulieren al digitaal, maar dan via de computer. Het invullen hiervan kost relatief veel tijd en moeite. Het invullen van het mobiele, digitale formulier is veel sneller en efficiënter. Voor het invullen hiervan zijn bovendien geen plastic spelerspassen meer nodig, zoals nu nog wel het geval is.''



De tijdwinst die het mobiele formulier moet opleveren is volgens Van der Zee erg belangrijk voor de vrijwilligers binnen de amateurvoetbalwereld. ,,Na afloop van de wedstrijd betekent dit meer tijd voor de 'derde helft.''