Ambtenaar verleidde meisjes van 11 met sturen naaktfoto's

,,Hoe oud ben je?'' ,,O, nog maar elf. Dan mag het nog niet.'' Natúúrlijk vroegen de meisjes verder. ,,Als je zo jong bent, mag je nog niets bijverdienen.'' Een onweerstaanbare zin voor vele meisjes, zo bleek uit de chatgesprekken die zijn teruggevonden. ,,Ik help graag meisjes met sparen voor dingen die ze graag willen.'' Het prikkelde de meisjes alleen maar meer. Al wilden ze daarna dat ze nooit meer verder hadden gevraagd. W. windt er namelijk niet langer doekjes om. ,,Ik vraag meisjes naaktfoto's te sturen. Of ik maak een afspraak met ze. Dan hebben we seks. Of als je dat te ver vindt gaan, dan spelen we met elkaars lichaam.'' En als ze niet snel genoeg reageerden. ,,Wat wil je nou liever. Foto's of een afspraak?''



,,Meisjes van elf. Ze kregen niet eens een keuze'', brieste de aanklager gisteren in de rechtbank voor de beschaamde W. Ze eiste een gevangenisstraf van twee jaar tegen hem. Gaat hij binnen vijf jaar opnieuw de fout in, dan zou er wat haar betreft nog een jaar cel bovenop komen.



Problemen

Triest zo zei de aanklager gisteren, was dat de meisjes die hapten vooral kinderen waren die al in de problemen zaten. De een had een ernstig zieke moeder thuis, de ander had voor ze kennismaakte met W. een zelfmoordpoging gedaan.



,,Dat maakt het nog erger'', is W. het met haar eens. ,,De meer weerbare meisjes trapten er niet in. Ik heb dubbel misbruik van ze gemaakt.'' Tot een daadwerkelijke afspraak kwam het overigens nooit.



In zijn welbespraakte zinnen klinkt weinig emotie. Toch heeft hij spijt, zegt hij, en schaamt zich kapot. Van eventuele verzachtende omstandigheden wil hij niet horen. ,,Dat zou klinken als een smoes. Natuurlijk wist ik waar ik mee bezig was, al is het blijkbaar een impuls waaraan ik niet kon ontsnappen.''



Uitspraak over twee weken.