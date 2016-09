'Ambtenaren waren akkoord met sloop oude ministerie'

De ontwikkeling van het voormalige ministerie begint op een politieke klucht te lijken. Hoofdrolspelers: wethouder Joris Wijsmuller (HSP), zijn ambtenaren en de vastgoedbonzen van het rijk. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf zijn verwikkeld in een strijd over de toekomst van het kantoorgebouw in Bezuidenhout. De beoogde koper wil het pand neerhalen, de gemeente is daar tegen.



Gevoelig

De raad moet ondertussen gissen naar de inhoud van het plan. Dit terwijl het gaat om een gevoelig dossier: in het oude ministerie gaan 350 vluchtelingen wonen. Donderdag ging er een kort briefje naar de raad. Arjen Dubbelaar van oppositiepartij Groep de Mos had uitleg gevraagd over de controverse. Antwoord: de gemeente is nog niet schriftelijk op de hoogte gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf over het verkoopproces en de plannen. Maar dat was woensdag wel gebeurd. Alleen was de brief met antwoorden dinsdag al vastgesteld door het college.



Veel overleg

Waarom werd Dubbelaar het bos ingestuurd met de mededeling dat er nog geen 'schriftelijke' informatie was? De gemeente weet immers al maanden dat Litoro in beeld is als hoogste bieder. Sterker: eind mei presenteerde Litoro zijn plannen aan ambtenaren van de gemeente. Litoro's sloopplan is voor de gunning 'ambtelijk getoetst' bij de gemeente, claimt het Rijksvastgoedbedrijf.



'Ongeloofwaardig'

Raadslid Dubbelaar vindt de summiere beantwoording van zijn vragen daarom 'ongeloofwaardig': ,,Wijsmuller neemt de raad niet serieus, lijkt het.'' Dubbelaar wil hierover een debat bij de raadsvergadering volgende week.



'Geen toetsing'

In een reactie laat de woordvoerder van Wijsmuller weten dat bij het antwoord op raadsvragen wordt uitgegaan van de feitelijke (en schriftelijke) stand van zaken, en niet van 'informele of mondelinge contacten'. En dat de plannen 'ambtelijk getoetst' zouden zijn, zoals de rijksvastgoeddienst claimt, klopt niet, volgens de woordvoerder. ,,Er is geen uitgewerkt plan voorgelegd.''