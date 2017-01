Amerikaanse ambassade deze week rijksmonument

Cees van 't Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, doet dit namens de minister van OCW. Hij overhandigt op de ambassade het zogeheten aanwijzingsdocument en het rijksmonumentenschildje aan Shawn Crowley, chargé d'affaires van de ambassade van de Verenigde Staten.



Het gebouw werd in 1959 opgeleverd op de plek waar het tijdens de oorlog in 1945 verwoeste Hotel Paulez had gestaan. Het modernistische bouwwerk van de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer (1902-1981) kon op weinig enthousiasme rekenen van de bevolking. De strakke nieuwbouw contrasteerde met de historische panden aan het Lange Voorhout en de tegenover gelegen Koninklijke Schouwburg.



Verhuizing

Het kolossale pand, dat eigendom is van de gemeente Den Haag, komt vrij wanneer de ambassade verhuist naar de nieuwbouw op de grens van Den Haag en Wassenaar. Daar is nog steeds geen datum van bekend.



Zoals eerder door deze krant gemeld zijn er vier Haagse ondernemers die serieuze plannen hebben om, na de verhuizing, in het gebouw een museum en/of hotel te vestigen. Over de aanwijzing is lang over gesteggeld. Al in 2013 maakte het ministerie van OCW duidelijk dat de ambassade een rijksmonument moest worden, omdat de bouw een uniek voorbeeld van wederopbouwarchitectuur is.