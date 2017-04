Amerikaanse moeder zoekt vermiste Maggie (16) in Den Haag

Volgens de politie 'wijst alles erop' dat de 16-jarige 'Maggie' naar Nederland is vertrokken en momenteel in Den Haag verblijft. ,,Begin april is ze op het vliegtuig naar Nederland gestapt. Van de FBI hebben we vernomen dat Maggie hier contact heeft gehad met een persoon die zich in Den Haag bevindt", legt politiewoordvoerder Cor Spruijt uit.



De moeder van het vermiste meisje is vandaag in Den Haag gearriveerd om naar haar dochter te zoeken. Mocht iemand de sinds 1 april vermiste Amerikaanse ergens tegenkomen, dan hoopt de hopeloze moeder dat er direct contact met haar wordt opgenomen.



Ontmoet via Facebook

De moeder van Maggie vertelt dat haar dochter naar Nederland is gekomen om een jongen te ontmoeten die ze via Facebook heeft leren kennen. Deze jongen zou in Amsterdam of Den Haag wonen. ,,Hij heeft haar gebrainwasht", vertelt de verdrietige moeder aan AD.nl. ,,Hij liet haar geloven dat als ze naar Amsterdam of Den Haag zou komen dat ze niet meer naar school hoefde te gaan. Het zou hier een paradijs voor haar worden."



De moeder zegt niet te weten of het om een jongen van Maggies leeftijd zou gaan of dat ze al die tijd contact heeft gehad met een oudere man. ,,Dat zijn de lokale politie, de FBI en Interpol nog aan het onderzoeken."



Eerdere vluchtpoging

Het is overigens niet de eerste keer dat Maggie haar online vriend heeft proberen te ontmoeten. Op 4 februari dit jaar werd de Amerikaanse door de politie aangehouden op het vliegveld van Nashville. ,,Ze lieten haar niet gaan, omdat ze minderjarig is. Zo kwamen we erachter dat ze contact had met iemand in Nederland. Deze keer [1 april] is het haar wel gelukt om op het vliegtuig te stappen. Bij de douane hebben ze niet opgelet. Ik weet ook niet hoe het kan", zegt Sabrina beduusd.



Sinds die tijd hebben moeder en dochter geen contact meer met elkaar gehad. ,,We hadden altijd goed contact", meent moeder Sabrina. ,,Maar ze heeft haar telefoon niet meegenomen en een paar dagen nadat ze verdween, is haar Facebookaccount verwijderd. Maggie heeft wel haar laptop bij zich, maar ze reageert ook niet op de mailtjes die ik naar haar Gmail-account heb verstuurd. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het kan zijn dat ze tegen haar wil wordt vastgehouden."



Signalement

Margaret 'Maggie' Lee heeft een gemengde Koreaanse en blanke achtergrond en noemt zich mogelijk Sandra Lee. Ze heeft een slank postuur en last van acne op haar gezicht. Ze is 1.68 m. lang.



Mocht je Maggie ergens tegenkomen of meer van haar verblijfplaats afweten, bel dan 0800-6070.