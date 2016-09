Amerikaanse prijzenknaller TK Maxx opent in Den Haag

Op nog geen 50 meter afstand van de Primark komt de nieuwe prijzenknaller. De Amerikaanse keten koopt rechtstreeks mode, schoenen, tassen, speelgoed en andere spullen van merkfabrikanten. Die worden vervolgens met minstens 60 procent korting verkocht.



Met de nieuwe vestiging in Den Haag komt het totaal aantal winkels in Nederland op vijf. Vorig jaar werd de eerste winkel in het land geopend in Eindhoven.



Nieuwe poging

De outletwinkel was in 1998 al te bezoeken in Nederland. In 2001 werden die winkels gesloten door tegenvallende verkoopresultaten. Vorig jaar besloot de Amerikaanse keten een nieuwe poging te wagen in Nederland.