Amsterdam 'verkoopt' toeristen aan dolblij Den Haag

Gisteren sloten de twee steden een deal. De gemeente Den Haag betaalt Amsterdam Marketing de komende drie jaar 150.000 euro voor de Haagse publiekscampagne in en rond de hoofdstad. Ook online gaat Amsterdam het toeristische aanbod van Den Haag straks breeduit onder de aandacht brengen.

Dolblij

De Haagse wethouder Karsten Klein (CDA, toerisme) is dolblij met de overeenkomst. ,,Dit is een prachtige deal. Den Haag kan toeristisch nog prima groeien, terwijl Amsterdam het toeristisch aanbod graag over de Randstad wil verspreiden.''