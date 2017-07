Amsterdamse speelster met een groen-geel hart

Sylvia Nooij (9 november 1984 - 8 juli 2017) leerde van haar oudere broer voetballen in de gang van de flat aan de Amsterdamse Kinkerstraat. Sylvia, blond-rossig en heel veel sproetjes, was klein van stuk en stil van aard.



Ze had echter een techniek en een kracht in haar schot waar zelfs grote jongens alleen maar jaloers op konden zijn. Ze wilde profvoetbalster worden, zei ze op school. Daar mocht ze een klas overslaan omdat ze zo pienter was. ,,Profvoetballer worden is onmogelijk voor een meisje", waarschuwden de leerkrachten haar. Sylvia meldde zich desondanks aan bij een talentendag van Ajax door zich op het inschrijfformulier S. Nooij te noemen. Ze kreeg een uitnodiging, maar nog vóór ze een bal had aangeraakt werd ze al weggestuurd. ,,Geen meisjes hier", had ze te horen gekregen.



ADO Den Haag

Via de voetbalvereniging Buitenveldert kwam ze bij Ter Leede in Sassenheim terecht, waar ze uitblonk als centrale verdediger in het team dat in seizoen 2006-2007 Nederlands kampioen werd. In datzelfde jaar richtte de KNVB de eredivisie voor vrouwen op en werd Sylvia ingedeeld bij AZ. Dit weigerde Sylvia, want ze had via de trainster van ADO Den Haag de vriendelijke en kameraadschappelijke sfeer bij de Haagse club leren kennen. Ze wilde nergens anders meer spelen. Sylvia voelde zich thuis bij ADO Den Haag en had veel voor de club over. Iedere dag reed ze, vaak in het gezelschap van haar vader Ruud, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Ze nam speciaal een baan in Leiden, omdat ze dan al halverwege was. Als ze na een lange dag werken en trainen 's avonds laat thuiskwam op de Kinkerstraat had haar moeder Nel het eten voor haar warm staan.



In seizoen 2011-2012 wonnen de vrouwen van ADO Den Haag niet alleen de beker maar ook het landskampioenschap.



Sylvia speelde ondertussen ook in het Nederlands elftal. Doodeng, vond de ietwat verlegen Sylvia dat, maar ze deed het toch. Ze schitterde! Terwijl andere speelsters naar Ajax overstapten bleef Sylvia, ondanks verzoeken, altijd loyaal aan ADO Den Haag, dat trainde op de velden van vv Wilhelmus. Eén zomer speelde ze in de Verenigde Staten, waarna een aantal talenten uit de VS, via haar, bij ADO terecht zou komen. Toen ze last kreeg van een rugblessure werd ze jeugdtrainer voor de Haagse club.



Sylvia ging zich steeds meer voor voeding interesseren. Onder haar leiding verdwenen de pannen met een anti-aanbaklaag uit de keuken van haar moeder en at haar vader, die Parkinson heeft, voor zijn ontbijt een banaan met avocado. Hij bleek baat bij de dieetadviezen te hebben, waarna Sylvia ook anderen ging adviseren. Ze organiseerde, naast haar werk in een kruidenwinkel op de Albert Cuypmarkt, zelfs een pop-up restaurantje met haar schoonzus. Daarnaast reisde ze de wereld rond. In haar vrije tijd maakte Sylvia lange wandelingen. Met een vriend liep ze door Zeeland. Ze sliep in haar tentje toen 's nachts, volkomen onverwacht, haar hart stopte met kloppen. Sylvia overleed in de bloei van haar leven op 32-jarige leeftijd.



De warme reacties vanuit Den Haag geven de familie in Amsterdam veel steun.